サンリオ雑誌『らぶキャラ』、シールスペシャル号発売 別冊付録にシール帳＆シールのセット ぷっくりシールやキラキラシールも
サンリオキャラクターといっしょに遊んで学べる雑誌『らぶキャラvol.57』（12日発売／学研ホールディングス）の予約販売が2日、開始された。
【画像】マイメロやクロミのぷっくり＆キラキラシール
同誌は、サンリオキャラクターズといっしょに遊んで学べる雑誌。今回はシールスペシャル号。付録でも企画でも、シールを使ってサンリオキャラクターズと楽しく遊べる企画が盛りだくさんとなっている。
別冊付録はキティ・シナモン・ マイメロディ・クロミの人気キャラクターたちが、シール帳とシールのセットに。シールはイラストと質感が異なる2枚。1枚は、ころっとしたイラストのぷっくりシール。ふにふにの手触りとふんわりとしたイラストがぴったり。 もう1枚は15×12センチのビッグなキラキラシール。スイーツイメージのイラストと、キラキラのホログラムが豪華な1枚となっている。
シール帳は2枚のシールとおそろいのイラストで、セット使いに最適。どれも『らぶキャラ』でしか手に入らない、特別なデザインとなっている。
さらに、とじ込み付録として、プロフィールちょう＆メモが4枚付属。書き込みスペースの下には、サンリオキャラクターのプロフィールも掲載。大好きなキャラクターのことをもっと知ることができる。
本誌企画も、ポチャッコのアイドルきせかえシール、ちえあそびなど、シールを使った楽しい記事がいっぱいとなっている。
【画像】マイメロやクロミのぷっくり＆キラキラシール
同誌は、サンリオキャラクターズといっしょに遊んで学べる雑誌。今回はシールスペシャル号。付録でも企画でも、シールを使ってサンリオキャラクターズと楽しく遊べる企画が盛りだくさんとなっている。
別冊付録はキティ・シナモン・ マイメロディ・クロミの人気キャラクターたちが、シール帳とシールのセットに。シールはイラストと質感が異なる2枚。1枚は、ころっとしたイラストのぷっくりシール。ふにふにの手触りとふんわりとしたイラストがぴったり。 もう1枚は15×12センチのビッグなキラキラシール。スイーツイメージのイラストと、キラキラのホログラムが豪華な1枚となっている。
さらに、とじ込み付録として、プロフィールちょう＆メモが4枚付属。書き込みスペースの下には、サンリオキャラクターのプロフィールも掲載。大好きなキャラクターのことをもっと知ることができる。
本誌企画も、ポチャッコのアイドルきせかえシール、ちえあそびなど、シールを使った楽しい記事がいっぱいとなっている。