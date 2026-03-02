女優の松雪泰子（53）が2日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。美と健康を保つ秘訣について語った。

司会の黒柳徹子から「私生活がミステリアスって言われてるんですけど、朝4時に起きるって本当？」と聞かれると、松雪は「カーテンをしないでいます」と告白。「日が入ってくるので、それで太陽とともに目覚めるという感じ」と明かした。

起床後は「まず掃除をします、家の」と説明。「なんとなく自分の空間を清めて、それからヨガの流れでの瞑想ですけど、自分をフラットな状態になるよう、5分ぐらい短く太陽を浴びながら」といい、それから食事、セリフを覚えるなどし、オフの日は夜10時には就寝するという。

さらに食生活については「年齢とともにホルモンも変化してきますし、今はそことのバランスを取ってる最中」と表現。「食事とかに気を遣ってます」といい、「ちょっとアレルギーが、わりと多めにある」と打ち明けた。

そのため「グルテンフリーだとか、乳製品を止めていたりとか」と解説。「じゃあヨーグルトもダメ？大変ね」という黒柳に、松雪は「でも今は代替えで豆乳の、そういうのもあるので」と話した。

またコロナ禍には、運動療法のひとつ「エゴスキュー・メソッド」のインストラクターの資格を取得した。角度を意識したポージングにより体の痛みを改善する方法で、「関節が弱くて骨格がゆがみやすい」という松雪は、「舞台の時に体を使うので、それを地方に行った時に自分で調整できるようにと思って」と語っていた。