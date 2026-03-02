関東初の「ダブルツリーbyヒルトン」として2024年12月にオープンした「ダブルツリーbyヒルトン東京有明」。1階の「SAUS（ソース）」にて、2026年3月1日（日）から開業初の「桜×いちごアフタヌーンティー」が期間限定でいただけます。日本の春を象徴する桜とイチゴをテーマに、淡いピンクや白を基調とした華やかで繊細なスイーツと、桜の香りや塩味をアクセントにしたセイボリーが楽しめます。

ひと口ごとに広がる桜のやさしい香り、イチゴの甘み、ほどよい塩味が織りなす繊細なハーモニーで、心ほどける春のティータイムを演出。 やわらかな自然光が差し込む開放的な店内では、桜が舞う情景を思わせるティースタンドとともに、視覚と味覚の両方で春の訪れを感じられます。お花見気分をスイーツで楽しめる、今季だけの特別なアフタヌーンティーです。

ドリンクには、ドイツの老舗紅茶ブランド「ロンネフェルト社」の茶葉を採用。人気のアッサムバリやアールグレイをはじめ、花や果実の香りが楽しめるフレーバーティーやカフェインレスティーまで豊富なラインナップです。スイーツとのペアリングでより豊かな味わいを楽しめます。



桜のパンナコッタ

濃厚な生クリームを使用しつつ軽やかでなめらかな口当たり。上層の桜ゼリーは桜の香りをほのかに感じるさっぱりとした味わいで、最後まで飽きずに楽しめます。仕上げに添えた桜の塩漬けが春らしいアクセントに。

いちごのマカロン

ホワイトチョコレートでコーティングしたマカロンに、濃厚なイチゴガナッシュをサンド。桜の花びらをかたどったピンク色のチョコレートで飾り、甘酸っぱさと香ばしい食感がひと口ごとに広がります。見た目にも春の華やかさを感じられる一品。



いちごのムースケーキ

ふんわりとしたスポンジに柑橘風味のイチゴムースとフレッシュイチゴを重ね、軽やかでさわやかな味わいに。エディブルフラワーが見た目にも春の華やかさを演出しています。



桜カップケーキ

しっとりとしたフィナンシェ風の生地に濃厚なバタークリームを重ね、上にはお花のチョコレート、フレッシュイチゴ、アラザンをトッピング。見た目も愛らしく、春らしい楽しさを感じられます。



ティラミス風タルト

サクサクのタルトにマスカルポーネクリームを詰め、角切りイチゴを散りばめた一品。桜チョコやイチゴパウダーで彩りを添え、濃厚でありながら、重すぎず軽やかに楽しめる味わいに仕上がっています。



スプリングシグネチャービーフスライダー

ふんわり香ばしいブリオッシュバンズを春らしいピンク色に仕上げ、ジューシーなシングルパテをはさみ、レタス、トマト、イチゴ入りレリッシュをトッピング。この時期だけの特別なピンクバンズと、BBQソースの深みある味わいとパテのうま味が絶妙にマッチする、ホテルならではのぜいたくな味わいです。



桜エビのキッシュ

油で香り付けした香ばしい桜エビに、イチゴと春キャベツを組み合わせたキッシュ。サクサク生地と彩り豊かな具材で春の季節感を楽しめます。



スプリングベリーシェイク（＋1100円）

レストラン「SAUS（ソース）」で人気のシェイクをアフタヌーンティー仕様にアレンジ。ストロベリーアイスクリームをベースに、果肉入りイチゴジャムと「ダブルツリーbyヒルトン」オリジナルのチョコチップクッキーをぜいたくに混ぜ込み、イチゴの風味をしっかり感じられる味わいに。甘酸っぱい味わいとホイップクリームの滑らかな食感も楽しめます。ウサギの耳のチョコレートで春の訪れとイースターの雰囲気を演出した、見た目にも華やかな1杯に仕上がっています。



シャンドン ロゼ グラススパークリングワイン（＋1200円）

この季節にぴったりな春色のスパークリングワイン。ノンアルコールスパークリングワインにも変更可能です。



■ダブルツリーbyヒルトン東京有明「桜×いちごアフタヌーンティー」

所在地：東京都江東区有明3-7-3

場所：SAUS（ダブルツリーbyヒルトン東京有明1F）

期間：2026年3月1日（日）〜5月10日（日）

時間：12〜15時の間で30分ごとに開始（15時最終入店）。※2時間制（各30分前LO）

料金：平日4200円、土・日曜、祝日4500円（サービス料込み）

■テイクアウト

期間：2026年3月1日（日）〜5月10日（日）

受け取り時間：14〜17時（当日10時までの完全予約制。キャンセル不可）

料金：3500円（サービス料込み）

内容：いちごのマカロン、桜カップケーキ、ティラミス風タルト、スプリングシグネチャービーフスライダー、桜エビのキッシュ、プレーン / いちごスコーン いちごジャム添え、ティーパック2種（アールグレイ、フルーティーカモミール）



