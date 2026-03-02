「ヒルトン東京お台場」で毎年好評の「ストロベリーアフタヌーンティー」。2026年は、王道の味わいから遊び心あふれる一品まで、バリエーション豊富なラインナップが楽しめます。

いちごヨーグルト、いちごとチョコレートムース、マスカルポーネと綿あめ いちごソース

パリブレスト、いちご食べ比べ（カスタードクリームとシャンパンゼリー）、フルーツグラタン

スイーツは全9種。フレッシュイチゴをクリームやゼリーとのペアリングで楽しむ食べ比べをはじめ、マスカルポーネと綿あめを組み合わせた食感の意外性が楽しいデザート、サクッとしたシュー生地にピスタチオとチョコレートの濃厚なクリームを重ねたパリブレスト、和の趣を添えたイチゴ大福などが用意されます。

いちごショートケーキ、チーズといちごのムース、いちご大福

さらに、ふんわりとした口どけが魅力のショートケーキ、イチゴとチョコレートのムース、フルーツグラタンなどが並びます。

バルサミコ酢豚のバーガー、チーズフライ いちごのコンポート添え、ミートボールドリア

シェフが手がけるセイボリーでは、柔らかく蒸し上げた豚肉とバルサミコ酢を合わせたバーガーや、ミートボールをしのばせた食べごたえのあるドリア、イチゴのコンポートを添えたチーズフライなど、3種類が揃います。

スコーン イメージ

ホテルメイドのスコーンやサンドイッチは春限定メニューで登場。スタッフがワゴンで席まで届けてくれます。ホテルメイドのスコーンは、バターの香りが広がるプレーンと、イチゴの風味をまとったストロベリーの2種類。濃厚なクロテッドクリームや自家製ジャムで、味の変化も楽しめます。

サンドイッチ イメージ

さらにサンドイッチも4種類を用意。ココアバゲットにターキーパストラミやフレッシュな野菜をはさんだ食べごたえのある一品や、フランボワーズのパンに甘酸っぱいイチゴバターを合わせた春らしいデザートサンドなど、好きなものを好きなだけ楽しめます。

オリジナル アフタヌーンティースタンド

アフタヌーンティースタンドは、D-écrudesign（ディ・エクリュデザイン）によるもの。ブランドディレクターの徳永彌生（とくながやよい）氏が、水門・防水扉の製造工程で生じるステンレスの端材に着目し、独自に開発した特殊な研磨技術により、光り輝くテーブルウェアへと生まれ変わらせました。

その特徴的なフォルムは「ヒルトン東京お台場」の外観をモチーフとしていて、どの角度からもスイーツやセイボリーが美しく見えるように設計されています。美しい透かし模様のボタニカルデザインにも注目。

「ストロベリーアフタヌーンティー」イメージ

旬のイチゴを主役にしたスイーツが揃う、期間限定のストロベリーアフタヌーンティー。春の光が差し込む空間で、季節を感じるティータイムを過ごしましょう。

AFTERNOON TEA MENU

・スイーツ

いちごショートケーキ／マスカルポーネと綿あめ いちごソース／いちごヨーグルト／フルーツグラタン／パリブレスト／いちごとチョコレートムース／いちご食べ比べ（カスタードクリームとシャンパンゼリー）／いちご大福／チーズといちごのムース

・セイボリー

バルサミコ酢豚のバーガー／ミートボールドリア／チーズフライ いちごのコンポート添え

・ワゴンサービス ※スタッフが席まで届けてくれます。

プレーンスコーン、いちごスコーン、サンドイッチ4種



■ヒルトン東京お台場「ストロベリーアフタヌーンティー」概要

住所：東京都港区台場1-9-1

場所：グリロジー バー&グリル（「ヒルトン東京お台場」2F）

TEL：03-5500-5580（レストラン総合案内10〜18時）

期間： 2026年3月1日（日）〜5月17日（日）

時間：15時30分〜17時30分（2時間制）。土・日曜、祝日15時30分〜17時（90分制）

料金：7800 円（税・サービス料込み）



▶▶「アフタヌーンティー」の記事一覧はこちらから！

Text：森本有紀

●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。