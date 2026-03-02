BLACKPINK・ロゼ、トレードマークの金髪は健康が代償　ビジネスクラスで美容師をアメリカに呼んだことも

BLACKPINKのロゼが、7年間にわたって“完璧な金髪”を維持してきた秘訣が明かされた。

それと同時に、担当スタイリストへの特別な気遣いも伝えられ、話題となっている。

YouTubeチャンネル「ウォーカーズハイ」には最近、BLACKPINKなど多くのアーティストのヘアを担当するチャチャ（チャ・ジョンヒョン）氏が出演した。

チャチャ氏は「ロゼが金髪を維持してもう7年になる。2週間に1回、根元のブリーチとカラーを行っている。2週間もすると黒い根元が伸びてくる。ロゼは本当はもっと頻繁にやりたがる」と説明。さらに「私が『髪と頭皮の健康のために間隔を空けたほうがいいのでは』と話すと、ロゼは『私は髪や頭皮の健康よりも、大衆に映る自分の姿のほうが重要なんです』と言った」と振り返った。

そのプロ意識を感じる一言に、チャチャ氏もダメージを最小限に抑える独自のレシピを開発することになったという。

（写真提供＝OSEN）ロゼ

特に、海外滞在中にも金髪を維持するため、強行日程となることもあったという。チャチャ氏は「ロサンゼルスやサンフランシスコまでは飛行時間だけで12時間。朝に到着してホテルで3〜4時間作業し、シャワーだけ浴びてそのまま夜の便で帰国する」と説明した。実際のアメリカ滞在時間は12時間にも満たない日程だった。

この過程でロゼの気遣いが光った。チャチャ氏は「健康のことで悩んでいた時、ロゼがビジネスクラスのチケットを取ってくれた。その1日のスケジュールのためだった」とし、「財閥でもここまでできない。私のことを思ってくれている気持ちが伝わった」と感謝を示した。スタイルを超えた信頼と絆が垣間見えるエピソードだ。

（記事提供＝OSEN）

◇ロゼ プロフィール

1997年2月11日生まれ。本名ロザンヌ・チェヨン・パク。ニュージーランドで生まれ、8歳のときにオーストラリアに移住。2012年にオーストラリアで行われたYGエンターテインメントのオーディションに参加し、練習生となった。2016年にBLACKPINKのメンバーとしてデビュー。2021年3月に初のソロアルバム『R』をリリースし、リード曲の『On The Ground』で大きな人気を集めた。歌手活動以外にも、JTBCのバラエティ番組『パラドンパダ〜海の見えるライブBar〜』に出演するなど、多方面で活躍している。