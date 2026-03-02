元新潟県知事で、元衆議院議員の米山隆一氏は2026年3月2日、自身のXアカウントで高市早苗首相を非難した。

「野党も、むしろ与党こそ、適切に批判すべきです」

米山氏は、2月28日にアメリカとイスラエルがイランに対する攻撃をしたにもかかわらず、3月8日に投開票が実施される石川県知事選挙の候補者・馳浩氏の応援演説に高市氏が駆けつけたことを受け、「高市総理がアメリカのイラン攻撃を知って尚、石川県知事の応援に行ったのは、流石に安全保障上ありえない対応です」と指摘する。

さらには、「これを間違いだと言えないなら、今後の危機時にも同様の対応が繰り返され、本当に困難な事態が生じかねません。野党も、むしろ与党こそ、適切に批判すべきです」と続けた。

同投稿には、「PCやスマホなどを活用して、関係機関としっかりと連携を取れていれば全然問題ないやろ」という意見がある一方で、「"日本の首相"の仕事より"自民党総裁"を選んだと言うことですね」、「安全保障を特に重要視してるのに、なぜ今回のような判断をしてしまったのでしょうか」といった声が寄せられていた。

その後、米山氏は同投稿に寄せられた返信にも答え、補足して説明した。たとえば「そもそも選挙応援は『公務』ではなく『政務』です。そこは行政に携わるものは厳然と区別しています。尚、ネットや携帯電話では十分ではない事態もあり得るので、それに備えて必ずしも本部でなくても官邸に居るべきと言う事です」と回答。

ほかにも、自身の経験を踏まえ「知事時代災害があったら設置された災害本部（及び知事室）に駆けつけました。幾ら通信機器があっても、全ての情報・人が集まる本部に敵うものではありません。邦人に被害が出るなど本当に緊急な対応が必要な場合もあり、『応援演説』などと言う理由で遠隔地に行っていいものではないと思います」と持論を展開した。