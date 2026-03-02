アメリカのイランへの攻撃を受け、ニューヨークで体制の崩壊に期待するイラン系住民らによる大規模デモが行われました。

【映像】イラン系住民らによる大規模デモの様子

治安への懸念が高まる中地元警察は警備を強化しています。

親松リポ「アメリカのイラン攻撃を支持する人々がマンハッタン中心部を練り歩いてます。サンキュー・トランプの掛け声もあがっています」

ニューヨークで1日、アメリカの攻撃を支持するイラン系住民ら数百人が国連本部近くからタイムズスクエアまでマンハッタン中心部をデモ行進しました。参加者は、イランの最高指導者・ハメネイ師の死亡をめぐり歓喜の声をあげ、トランプ政権に感謝の意を示しました。

デモの参加者「イランの独裁政権を打破するためにイランを支援してくださったトランプ大統領には感謝してもしきれません」「平和的に抗議し、人権を求めてきた罪のない人々を助けてくれて、本当にありがとうございました」

一方で、イランへの攻撃を受けてニューヨークではデモが相次ぐなど、地域の安全に対する懸念が広がっています。

親松リポ「イランの国連代表部の前です。治安の悪化が懸念される中、警察によるパトロールが続けられています」

ニューヨーク市警察はテロなどへの警戒が高まる中、外交施設や宗教施設への巡回を増やすなど警備体制を強化すると発表しました。（ANNニュース）