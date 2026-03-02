千鳥・大悟、今年の正月に“初めてやったこと”告白 ベッキーも驚き「テレビじゃなくて？」
お笑いコンビ・千鳥が、1日放送のABEMA『チャンスの時間』（後11：00）に出演。相方に“隠していていること”を打ち明けた。
【番組カット】ドンデコルテ・渡辺銀次も衝撃の告白
この日の放送では、スタジオゲストにタレント・ベッキーを迎え、実力派漫才師たちが漫才中に“相方に秘密にしていたこと”を初告白する漫才の祭典「カミングアウト漫才2026」を開催。『M-1グランプリ2025』準優勝のお笑いコンビ・ドンデコルテをはじめ、カーネーション、豪快キャプテン、センチネル、ラパルフェの実力派漫才師5組が参戦。千鳥とベッキーが各10点、合計30点で審査した。
番組冒頭では、「最近隠していることはありますか？」と振られた千鳥が互いに“秘密にしていたこと”を明かす場面も。ノブは「ど真ん中の趣味ができた」と切り出すと、「今、ハワイです」と新たな趣味を告白。正月にハワイに行ったというノブは「2026年からの俺は、長嶋一茂さんみたいになっていく」と宣言した。
一方の大悟は「お前が正月ハワイ行ってる頃、初めて箱根駅伝見てた」「沿道よ」と明かし、ベッキーも思わず「テレビじゃなくて？」と驚愕。「1日目テレビで観て、次の日銀座の方行くやん。ワシんちの前通るのよ」と語った大悟は、ベッキーに「手とか振るんですか？」と聞かれると、「一生懸命よ」と選手を応援する様子を再現し、スタジオの笑いを誘っていた。
