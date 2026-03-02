女優の田丸麻紀（47）が2日、自身のブログを更新。愛息2人を連れた北陸旅についてつづった。

2月27日の帰宅時間を待って子供2人連れでまず金沢へ向かい、現地でお泊まり。翌28日は観光などを楽しみ、前日1日は予定されていた、愛息が熱中しているフェンシングの試合のために、そこから車で福井県内の現地に向かったよう。「レンタカーでコーヒーをはさみつつ移動しながら初めての場所」「綺麗な景色をたのしみつつ、思い出に残る週末となりました」とつづった。

フォロワーから寄せられたいろんな情報を元に楽しめたようで「ありがとうとうございました。できることなら、もっとゆっくりしたかった」とコメント。フェンシング会場では、そんな人たちとの出会いもあったようで、「会場に会いに来てくださったご家族の中には

我が家の恐竜兄弟がフェンシングをしていることをインスタで見てくださっていた流れからお子さんもフェンシングを始めたと言う方もいらっしゃったり」「たくさんの皆さんとお話ができて、とても嬉しかったです。ありがとうございました」と感謝した。

昨年8月末の大会では全国10位に輝いた長男のこの日の試合後は3回乗り換えながら帰京し、「子供たちは疲れてぐっすりでしたがわたしの帰りは時間などチケットを何度も確認しつつ、引き締まりながらも、ぐったりしておりました笑笑」と報告。「長男くんの試合、わたし的にはいつもよく頑張ってると思うのですが、彼的には頑張って練習してきたことが表現できなかったことや形にできなかったこと、または心の作り方などいろんな壁にぶち当たりながら涙、涙の帰宅となりました」と報告。その上で「大丈夫〜腐らすに 感謝を持って丁寧に大切に向き合いつづけれたなら必ず、 自分を信じれる日がくるよー」と、長男に向けて母親目線から温かいエールを送った。

一方で試合のなかったはずの次男についても記述。「試合後からずっと筋肉痛で、足が痛いと言い出した」「君、、、、何ももしてないんだけどな。どうしたんだ」とツッコんで、笑いを誘った。

田丸は13年9月に6歳年上の会社経営者と結婚。14年に長男、18年に次男を出産している。