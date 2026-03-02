俳優の高橋英樹が2日、自身のアメブロを更新。滞在中のハワイ・ワイキキで、変わりゆく街の様子を肌で感じながら散策を楽しむ姿を報告した。

【映像】高橋英樹と妻・美恵子さんの水着姿（複数カット）

「ワイキキ大通りから少し入って、ワイキキウォークです」と切り出した高橋は、ショップやレストランが軒を連ねるエリアを散策。若者たちで溢れかえる人気店の様子や、種類豊富で繁盛しているおむすび屋さんの活気についてリポートした。

散策の途中、以前訪れた際にお気に入りだったという店にも立ち寄った高橋。しかし、「以前はパンケーキが美味しかった店ですが、今はパンケーキはありませんでした（泣）」と、期待していたメニューがなくなっていたことに寂しさを滲ませる場面もあった。

その後も「テクテクと」歩き続け、名門ホテル「モアナサーフライダー」に到着。ビーチ中央にあるシンボルツリーを眺めながら、「夜はイルミネーションが美しいのです」と、夫婦仲睦まじい2ショットを公開した。

この投稿にファンからは「素敵なハワイのひと時をお過ごしください」「ゆっくりのんびりお散歩して下さい」「ゆったりした時間で癒されますね」などのコメントが寄せられている。