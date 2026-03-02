【まるで本物のずんだもち】井村屋”やわもちアイス ずんだもち味”が新発売♪

井村屋株式会社の大人気アイスである、やわもちアイスのシリーズから新商品の”やわもちアイス ずんだもち味”が発売されます!本物の”ずんだもち”をイメージし、つるんとした食感のもちもちのおもちと枝豆の味わいと食感が楽しめる和スイーツアイスです。コンビニエンスストアでは3月2日(月)から、一般販売は3月16日(月)から季節限定で開始されます♪

“ずんだもち”の味と食感が楽しめる

価格：194円(税込)

2012年より発売している”やわもちアイス”はおもち・あん・アイスの3層構造になっていて本格的な和スイーツが楽しめるアイスです!

今回の新商品は、宮城県仙台市の郷土菓子で有名な”ずんだもち”を再現したやわもちアイスです。

文明堂×ドラえもん映画限定カステラ登場♡可愛い海中デザイン

ふたを開けると…

天面にはおもちとずんだあんが広がっています。ずんだあんには、風味が豊かな枝豆ペーストに粗挽きの枝豆が混ぜ込まれていて、枝豆のつぶつぶ食感が楽しめます♪

塩は、沖縄県久米島産”球美(くみ)の塩”を使用しています。

口に入れた瞬間から枝豆本来の甘みと風味、まろやかな塩味も同時に感じ甘じょっぱいずんだあんになっています。

ずんだアイスには、バニラアイスに枝豆ペーストを配合していてマイルドな優しい味わいのすんだアイスになっています。

北海道生クリームを使用しているので、程よくミルクのコクも感じつつ、バニラの香りと枝豆の風味が口の中で広がります♪

やわもちアイスの一番の特徴であるおもちですが、白玉粉ともち粉をブレンドしています。冷凍下でも柔らかく、もちもちとした食感でつるんとしたのど越しが楽しめます♪

枝豆の風味が豊かなずんだあんは、ほんのり塩気があるのでまろやかなコクのあるずんだアイスと甘みのバランスがとても良く、最後まで枝豆の食感も残るので満足感がありました!

想像よりも枝豆の風味と食感を感じられて”ずんだもち”をしっかり再現されているアイスです。

【アイスマニア】ちゃんれいの評価



やわもちアイス ずんだもち味

味:★★★☆☆

見た目:★★★★★

コスパ:★★★★☆

カロリー:★★★☆☆

食感:★★★★★

もちもち食感のおもちと、枝豆のつぶつぶ食感と風味が感じられるずんだあん、まろやかなクリーミーな味わいのずんだアイスが合わさり、本物のずんだもちを食べている感覚になりました♪

ずんだスイーツがお好きな方はぜひ食べてみてください!

▼原材料

粉あめ(国内製造)、砂糖、生あん（いんげん豆、えんどう）、水あめ、乳製品、植物油脂、麦芽糖、もち粉、粗挽き枝豆、枝豆ペースト、白玉粉、乳等を主要原料とする食品、食塩／ソルビトール、トレハロース、加工でん粉、乳化剤、安定剤（増粘多糖類）、クチナシ色素、紅花色素、酵素、香料、（一部に乳成分・大豆を含む）

▼栄養成分 [1個当たり] 容量 130ml

エネルギー:211kcal

たんぱく質:2.8g

脂質:5.7g

炭水化物:37.2g

食塩相当量:0.1g

(推定値)

※本記事は個人の感想に基づいたものです。味の感じ方には個人差がありますのでご了承ください。