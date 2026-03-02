茨城県水戸市でネイリストの31歳の女性が殺害された事件で、殺人の罪で逮捕・起訴された男が女性の車に、位置情報を送る「紛失防止タグ」を付けたなどとして、ストーカー規制法違反の疑いで再逮捕されました。

この事件は去年12月31日、水戸市のアパートでネイリストの小松本遥さん（31）が首を包丁で刺されるなどして殺害されたもので、元交際相手で茨城県城里町の会社員・大内拓実容疑者（28）が殺人の罪で、すでに逮捕・起訴されています。

警察はきょう（2日）、大内容疑者をストーカー規制法違反の疑いで再逮捕しました。

大内容疑者は去年12月、小松本さんの自宅周辺を4回にわたりうろついたうえ、位置情報を送る「紛失防止タグ」を小松本さんの車に取り付けた疑いがもたれています。

大内容疑者は事件前、同様の「タグ」が入ったぬいぐるみを小松本さんの実家に送っていたとみられていて、「タグ」から送られた位置情報を元に小松本さんの自宅や行動履歴を事前に把握し、犯行に至ったとみられています。

大内容疑者は取り調べに対し、黙秘しているということです。