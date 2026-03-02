ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場するエンゼルス菊池雄星投手（34）が、1日放送のTBS系「情熱大陸」（日曜後11・00）に出演し、オフの過ごし方について持論を語った。

西武から19年にマリナーズへ移籍。今年でメジャー8年目を迎える。番組の密着映像では、昨年12月に故郷・岩手県の練習施設で合同自主トレする姿を紹介した。

ナショナルズ小笠原慎之介投手、巨人・西舘勇陽投手とともに、最新鋭のマシンなどを使って体をいじめていた。「冬が全てだと思うので。我々、5カ月間、休みの期間があるので、そこをどう過ごすかがとても大事で」。母校・花巻東では、「野球は冬のスポーツ」と教わった。冬の間の体作りがいかに大事かという教えだ。その教訓を今も実践し、2人にも冬の大切さを説いていた。

「競技というのは、一瞬でドーンという力を出さなければいけないので。重い物を持ち上げる速さ、速筋繊維を活性化した方が、パフォーマンスにつながるんじゃないかということを言われていて」

練習のきつさは、言わずもがな。「本当はやりたくないですけど。みんな勘違いしてますよ。練習したくないですし、練習場にスキップして行く選手なんて、見たことないですから」。自身も決して練習好きなタイプではないという。「でも、やりたいことをやるためには、やりたくないことをやり続けなきゃいけないので。生き残るため、やりたいことをやるために、そういうことが必要というだけで」とポリシーを口にしていた。