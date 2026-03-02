俳優の川崎麻世が3月1日に自身のアメブロを更新。63歳の誕生日を迎え、妻・花音さんや友人らから祝福された様子を明かした。

この日、川崎は「今日は何の日か知ってますか？3/1今日はマヨネーズの日なんです」と切り出し「キューピー人形をコレクションしてた両親がキューピーマヨネーズにちなんで3/1生まれの俺を麻世と名付けたみたいですよ」と自身の名前の由来を説明した。

続けて、誕生日前日には「仲間達8人がレストランのペット可のテラス席を予約してお祝いをしてくれました」と報告。夜には花音さんが「なかなか予約困難な一度行ってみたかった銀座のイタリアン」を予約してくれたといい、ピザやパスタを堪能し「やっぱ評判良いだけあって美味い パスタも最高」と絶賛した。

その後も義母の家や友人の家で祝福が続いたことを明かし、誕生日当日の朝には「妻がカロリー低めのメニューを考えてくれてシーフードと野菜のソテーを作ってくれました」と報告。「ほんとに美味しかった」とコメントした。

最後に「13歳で芸能界入りして今日で63歳 もう50年もこのお仕事をさせて頂きファンの皆さんや仲間達の愛情を頂き幸せ者です」と感謝を述べ「まだまだ現役で頑張りますのでよろしくお願いします」とつづり、ブログを締めくくった。

※川崎麻世の「崎」は正式には「たつさき」