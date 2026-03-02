現在放送中のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合、日曜午後8時ほか）では、第八回「墨俣（すのまた）一夜城」が3月1日に放送に。

戦国時代を代表する名軍師。斎藤龍興に仕えていたが、のちに黒田官兵衛と共に「両兵衛」として秀吉配下で活躍を…演じるのは菅田将暉さん

その最後に流れた第九回「竹中半兵衛という男」の予告が話題になっています。

＊以下第八回のネタバレを含みます。

＜第八回の公式あらすじ＞

小一郎(仲野太賀)らは墨俣へ出陣。

だが信長(小栗旬)の真の狙いは墨俣ではなく、美濃三人衆の一人・安藤守就(田中哲司)が守る北方城だった。



（『豊臣兄弟！』／(c)NHK）

藤吉郎(池松壮亮)は、美濃国主・斎藤龍興(濱田龍臣)の目を北方城から逸らすための捨て石と承知の上で、墨俣に砦を築く大作戦に着手する。

一方、直(白石聖)は、小一郎と夫婦になる許しを得るため中村に戻る。意外にも父・喜左衛門(大倉孝二)から手厚く迎えられるが…。

次回予告

＊以下、本編最後に流れた次回予告

天守閣から眺める織田の重臣たち。その中に藤吉郎・小一郎兄弟の姿も。

鎧兜姿の信長が「稲葉山城は堕ちる…」と呟く。



（『豊臣兄弟！』／(c)NHK）

城に向けて矢が放たれる。

戦場を興味深そうに歩く竹中半兵衛。

その背景に、「半兵衛なんとかいたせ！」との斎藤龍興の声が流れる。

わしらの仲間になってちょーだい！

どこかの庵を訪れた藤吉郎たち。

戸を開けた蜂須賀正勝の頭すれすれに矢が飛んでいく。



（『豊臣兄弟！』／(c)NHK）

藤吉郎・小一郎に笑顔を見せる竹中半兵衛。

その背景に「わしらの仲間になってちょーだい！」との藤吉郎の声が。

小一郎の胸をたたきながら「私は…いくさが好きなんじゃ」と伝える半兵衛。

山の中を進む藤吉郎・小一郎・正勝の３人。向かった先は――

ーーー

大河ドラマ第65作「豊臣兄弟！」で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡──夢と希望の下剋上サクセスストーリー！！

主人公は天下人の弟・豊臣秀長。

歴史にif（もしも）はないものの、『秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった』とまでいわしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント！

秀長を仲野太賀、秀吉を池松壮亮が演じ、脚本は八津弘幸、語りは安藤サクラが担当する。