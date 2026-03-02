プロ2年目の寺岡沙弥香がニトリと所属契約 今季は“初優勝”を目標に「最後まで攻めるゴルフを」
2日、株式会社ニトリが女子プロゴルファーの寺岡沙弥香と所属契約を締結したことを発表した。
【連続写真】ハンマー投げ打法？ 寺岡沙弥香のドライバースイング
寺岡は大阪府出身で、2002年生まれの23歳。22年の「日本女子アマチュアゴルフ選手権」を制すなど、アマチュア時代から存在感を示した。24年の日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）プロテストではトップ合格を果たしている。ルーキーイヤーの25年は「ヨネックスレディス」の3位、「NEC軽井沢72ゴルフ」の2位、国内女子メジャー「ソニー日本女子プロ選手権」での10位など、上位争いに加わった。昨季はメルセデス・ランキング54位でシーズンを終え、今季は前半戦の出場権を獲得している。今回の契約に寺岡は「プロ2年目という大切なタイミングで、このような素晴らしいご縁をいただけたことを大変光栄に思い感謝いたします。今シーズンの目標は、初優勝です。ニトリ様の名に恥じないよう、そして応援してくださる皆様に結果でお応えできるよう、笑顔を忘れず、最後まで攻めるゴルフをお見せします。これからも温かいご声援をよろしくお願いいたします」とコメントし、飛躍を誓った。なお、同社と所属契約を結ぶ選手は他に、ツアー通算12勝の小祝さくら、通算3勝の永峰咲希、岡山絵里、松田鈴英、佐藤心結、菅楓華、六車日那乃、福田萌維がいる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
寺岡沙弥香 プロフィール＆成績
