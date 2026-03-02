堀琴音が個性的なスイングをさらにデフォルメ！ 「癖がすごい」「だいぶシンプルですね！」と女子プロ仲間にも賛否両論？
堀琴音が自身のインスタグラムを更新。もともと堀は高いトップからクラブを一気に振り下ろす縦振りスイングで有名だ。しかし今回はその特徴をさらに強調した素振りを動画で投稿した。
【動画】真似してみる？ 堀琴音の超個性的スイング
「クラブ引きずりイメージ」「本当にこうやって振りたい」と記すと、トップから身体を2つに折るようにしてクラブヘッドをストンと地面まで落とすと、そのままクラブを引きずるように移動させていくという唯一無二の素振りだ。この動画を見た親友の安田彩乃が「いやーすごい。癖がすごい」とコメントすると、堀は「安田さんもちゃんとこのモノマネしてよ。笑」と返信。稲見萌寧の「だいぶシンプルですね！もっと癖が必要だと思います！」には「1番想像していない答えでちょっと嬉しいwww」。女子プロゴルファーのものまねが得意な芸人みかんは「テキストありがとうございます」と最高のお手本に感謝すると「みかんさんからそう言って頂けて嬉しいです」と喜んでいた。ファンも「さすが琴音さん、俺たちを裏切らない！」「ますますオーバーな素振りだな〜」「やっぱり本物はキレが違う」「本当にこのまま打つんだからすげーよなぁ」と大喜びだった。昨年の堀は「日本女子オープン」で念願のメジャー初制覇、ツアー通算3勝目を挙げた。またショットの安定感は極めて高く、フェアウェイキープ率は1人だけ80パーセントを越えてランキング1位に輝いている。今年も個性的なスイングと、カップを見つめたまま長尺パターを使用するパッティングでどのような活躍を見せてくれるのか、ファンからの注目を集めている。
ゴルフ情報ALBA.Net
