来年関西広域9府県で開催される「ワールドマスターズゲームズ2027関西」（27年5月14〜30日）のエントリー受け付けが2日にスタート。大阪市内で会見が開かれ、在阪放送局5社のMBS・西村麻子アナウンサー、ABC・柴田博アナウンサー、テレビ大阪・福谷清志アナウンサー、カンテレ・関純子アナウンサー、読売テレビ・平松翔馬アナウンサーの5人が“アナバサダー”に就任。会見に登場した。

高校時代に陸上で活躍したMBS西村アナは国体女子200メートル、ジュニア五輪100メートルで全国優勝したアスリートアナ。「走れるおばあちゃんになりたい。来年、100メートルに出て、盛り上げたい」と真剣にメダルを狙いに行く構えだ。

ABC柴田アナは高校時代、硬式野球をしていたが「ベンチで声出し専門でした」。最近はあまりスポーツしておらず、「五十肩で」と苦笑いするが「オリエンテーリングに参加したい。肩は使わないんで」と笑いを誘った。

テレビ大阪の福谷アナは高校時代サッカー部に所属。母校は3年夏のインターハイ、冬の全国大会に出場したが「ベンチでした」。柴田アナ同様、「声出しは得意。放送局の壁を乗り越えるのが楽しみ」と語った。

カンテレ・関アナは「最年長。先月61歳になりました」と明かすと他の出演者から驚きの声が。スポーツが苦手で、学生時代はずっとコーラス部に所属。「コロナ禍でレクリエーション介護士の資格を取りました」と明かし、「高齢者の方も体を動かすと血行もよくなるし、元気で笑顔になる。皆で参加して」とエール。「準備体操でサポートしたい」とした。

読売テレビの平松アナは大阪・春日丘高校、同志社大で野球部。「31歳で一番若い。前回21年に開催してたら、20代で参加できなかった。今回の延期はありがたい」とニンマリ。「メダルはバッティングセンターでホームランの的に当ててもらったモノぐらい。何かの競技でメダルを獲ってみたい」と意気込んでいた。

同大会は30歳以上の壮年者のための世界規模の国際総合競技大会。85年にカナダ・トロントで第1回大会が開催された。4年に一度の大会で、21年に関西で開かれる予定だったが、新型コロナ禍で見送りに。今回、6年越しにカンサイで開催される。