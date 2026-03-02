レジェンドと現役トッププレーヤーが共演を果たしました。

佐藤製薬株式会社のユンケルで長年アンバサダーを務めるイチロー氏と新たにファミリーとなった山本由伸投手が歩み寄り固い握手を交わす新TV-CMが2日から公開。

共演特別インタビューでは2人が互いを深くリスペクトしながらも、どこか穏やかな空気が流れていました。

イチロー氏は山本投手について、「由伸は初々しいにもほどがある」「肌つやつやだし、いいわ〜」と笑顔でべた褒め。さらに「すっとぼけた感じがすごくよかったですね」と語り、終始後輩を可愛がる様子を見せました。それに対し山本投手は「緊張しました」と少し硬い笑顔を浮かべます。

撮影の合間には、イチロー氏が山本投手に投球について質問する場面も。「単純に僕は投げる事への興味があるし1番うまい選手ですから。今、ピッチャーというピッチャーがあまりいないんですよ、MLBの中で。腕振って速い球を投げる選手が多いでしょ。由伸はその中にあって、しっかりピッチャーなので、どうやってそれをコントロールしているのかすごく興味があった」と語り、「この機会が僕にとって（山本投手の）野球について知れる時間になった」と感激した様子を見せました。