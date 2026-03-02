【死ぬまでにやりたいこれだけのこと】

昨年末、女芸人の賞レース「THE W」で念願の優勝を果たしたニッチェのやりたいことは女性だけの舞台。プライベートでは真逆の夢がある。

──仕事面でやりたいことは。

近藤 江上さんと映画を作る！！ または舞台を女芸人だけでつくること。

江上 元々私たちは映画学校の出身でしたので。でも、映画だとものすごく技術が必要ですし、大金がかかるイメージなので難しいですよね。

近藤 だから、舞台が現実的ですね。昔、江上さんが「女芸人を集めて舞台をつくりたい」と話していたんですよ。「それに私も一丁噛ませて」とお願いしたんです（笑）。

江上 女芸人中心だけど、女性の俳優さんやアイドルの方にも参加していただいて、すべてを女性でつくってみたいですね。脚本も演出もキャスティングも全員が女性。

近藤 そして女性に見ていただき、笑ってもらえるものをつくりたい。

江上 でも、今の育児と仕事に追われている日々ではできそうにないですねえ。

近藤 なので、文字通り死ぬまでのどこかのタイミングでできたらなあと考えています。

江上 せめて育児から手が離れる時期じゃないと。それでもだいぶ先になりそう。十数年前から考えている夢なので、絶対にやりたいです。

近藤 これは江上さんのやりたいことに私が乗っかった2人の夢ですが（笑）。

江上 私は直近のやりたいこととして「髪形を変えたい」というね。

──それは仕事に関係している？

江上 天然パーマを生かして、2つに結んでもじゃもじゃさせているのは私のデビュー当時からのトレードマークだったんです。でも、結婚して出産してからは髪を洗って乾かして丁寧にほぐしている時間がない。今はどうにかまとめておだんごにしている状態なんです。人生でまったく髪形が変わらないつまらなさも感じているし、芸歴も20年を超え、顔だけは認識してもらえたかなと思うので、タイミングをみてバサッと切ってみたいですね。丸刈りくらいにスパッといっちゃいたい。それで一度でいいから真っ赤や真っ青とかにカラーも変えたい。マンネリを打破したら、周りがざわつくかも。でも、まったく話題にならなかったりして（笑）。

──プライベートでやりたいことは。

近藤 私は東京を離れて田舎で暮らしてみたい。私にとって東京は住む町というより仕事をする場所だなというイメージなんですよ。もちろん仕事をしなくても暮らせるくらいになってからですから、遠い将来の夢ですけど。だから、印税で暮らしている作家さんやミュージシャンが羨ましい。芸人では無理ですよね。もし住むなら暖かいところ。ロケで行って一番好きになったのは熊本です。お肉も魚もご飯もお酒も全部おいしい！！ もちろん家族で移住ですけど、夫は東京が好きみたいだから、もし移住することになったら別れるかも。ハハハ。それはないにしても、地方に住む夢を持って生活するのが楽しい。私の場合、地方ロケは移住候補の下見も兼ねてますから。地方番組のレギュラーは率先してやりたいです。

江上 私は逆に派手な東京が好きで、骨をうずめるつもりです。今住んでいる街が大好きでコミュニティーが広がっていて、スーパー、クリーニング店、飲み屋などいろんなお店でも「ヤッホー」と声を掛け合えるくらい全員が知り合いって感じです。公園に行けば顔見知りがいますし、道ですれ違う時に挨拶するだけの人もたくさんいます。家から徒歩5分の飲み屋で顔見知りと飲んでいますよ。もちろん地元の島根も愛しているし、大事にしていますが、今の街で暮らし続けたい。息子と娘は東京のこの街が地元なわけですから、2人が住みやすい環境づくりのためにも仲間を広げています。子供が大きくなった時にアルバイトする居酒屋ももう決まっています（笑）。そのお店の方も「この子らが大きくなるまで頑張って働いていないとなあ」と言ってくれて。私自身も将来はこの街でカラオケパブとかやってみたいかなと。街の顔見知りが集まるお店にしたい。

■ウッチャンナンチャンが喜んでくれた「THE W」優勝

──芸歴20年超えのベテランで「THE W」優勝。マセキ芸能社の芸人の賞レース番組で初。

近藤 反響が大きくてありがたいですし、事務所の先輩のウッチャンナンチャンさんがすごく喜んでくれました。

江上 芸歴21年ってベテランになるんですかねえ。本番前、楽屋で他の女芸人から「昔、テレビでよく見てました」と言われ（笑）。これから闘うんだぞ、と思いながら、「ありがとう」と言いましたけど。

近藤 おかげさまですごく忙しくなりましたね。

江上 うれしいことですけど、体がボロボロになりそう。体調優先で頑張りたい。やりたいことはまだまだ先になりそうですが、髪形はそろそろ変えたいな。

（聞き手=松野大介）

▽近藤くみこ（こんどう・くみこ） 1983年1月、三重県出身。▽江上敬子（えのうえ・けいこ） 1984年9月、島根県出身。2005年にお笑いコンビ結成。現在「王様のブランチ」（TBS系）、「スイッチ」（東海テレビ）などレギュラー出演中。YouTube「ニッチェちゃんねる」不定期更新中。