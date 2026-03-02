オセアニア通貨は一時リスク警戒で下げも、反発＝オセアニア為替概況



中東情勢を受けて、豪ドルは早朝に対ドル、対円で急落。資源国通貨はリスク警戒感が高い局面で売りが出やすく、米国・イスラエルのイラン攻撃と最高指導者脂肪を受けて、対ドルで先週末の0.7110ドル台から0.71033ドルまで下げた。その後、イラン臨時政府と米国の対話の流れから反発し、0.7117ドルと先週末終値前後まで戻したが、イラン最高安全保障委員会（ＳＮＳＣ）事務総長で、後継の最有力とされるラリジャニ氏が米国との交渉を拒否する姿勢を見せたことで再び売りが出て、0.7080ドル台を付けている。

豪ドル円は先週末の111円00銭台から109円68銭まで売りが出たが、その後111円23銭まで反発。ドル円の上昇もあって午後も高値圏推移。



NZドルも豪ドル同様の動き。対ドルでは先週末の0.5990ドル台から0.5947ドルまで売られた後、0.5995ドルまで反発。その後0.5960ドル台へ下げている。NZドル円は93円60銭前後から92円72銭を付けた後、93円74銭まで反発。その後高値圏もみ合い。



今週の主な予定

豪州

03/03 09:30 経常収支 （2025年 第4四半期） 予想 -164.0億豪ドル 前回 -166.0億豪ドル （経常収支）

03/03 09:30 住宅建設許可 （1月） 予想 5.2% 前回 -14.9% （前月比）

03/04 09:30 実質ＧＤＰ （2025年 第4四半期） 予想 0.6% 前回 0.4% （前期比）

03/04 09:30 実質ＧＤＰ （2025年 第4四半期） 予想 2.2% 前回 2.1% （前年比）

03/05 09:30 貿易収支 （1月） 予想 38.8億豪ドル 前回 33.73億豪ドル （貿易収支）



NZ

03/03 06:45 住宅建設許可 （1月） 前回 -4.6% （前月比）

外部サイト