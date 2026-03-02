◆プロボクシング ▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）挑戦者決定戦１０回戦 同級１位ノニト・ドネア―同級４位・増田陸▽ＷＢＣ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者ノックアウト・ＣＰフレッシュマート―同級２位・岩田翔吉▽ＷＢＯ世界フライ級（５０・８キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者アンソニー・オラスクアガ―同級７位・飯村樹輝弥▽ＷＢＡ世界ミニマム級（４７・６キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・松本流星―同級４位・高田勇仁（３月１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

ＷＢＡ世界ミニマム級正規王者・松本流星（２７）＝帝拳＝が２日、都内の所属ジムで同級４位・高田勇仁（ゆに、２７）＝ライオンズ＝との初防衛戦に向け公開練習を行った。両者は昨年９月１４日に王座決定戦で対戦し、５回途中に偶然のバッティングで高田が負傷して試合続行不能となり、松本が３―０（５０―４５×２、５０―４６）の負傷判定でベルトを獲得。今回がダイレクトリマッチとなる。「今回は完全決着というテーマを掲げている。すべての面で上回っていることを証明して、圧倒的に勝ちたい」と第１戦以上の圧勝を宣言した松本は、昨年１０月２４日に５１歳の若さで亡くなった日大ボクシング部の恩師・梅下新介さんへ勝利を届けることを誓った。

「きょう、本当にきょうなんですけど、ちょうど（梅下さんが）初めて夢に出てきてくれて…」。公開練習後、松本が明かした。

「いつもお酒大好きなんで、たくさん飲んでましたけど。３月１５日のチケット締め切りも迫ってるんで、『３月１５日来てくださいよ』って言ったら、『もちろん行くで』みたいに言ってて。パッと起きた時に、『あ、監督のチケットを用意しないと』って思った時に現実に戻って、あぁ…ってなった。なんかピッとさせられましたね」

梅下さんからは、ボクシングだけでなく「人間力」を教わったという。昨年９月の王座獲得直後、梅下さんから届いたメッセージは、「おめでとう」の次に「高田選手、無事で良かった」とリングから担架で運ばれた高田を気遣う言葉が続いていた。「尊敬する部分だなと思った。ずっと『目標はチャンピオン、目的は人間形成』と言ってましたが、やっぱこの人はすごいなっていうのは思いましたね」と振り返った。

恩師からの夢での激励に「『いつも通り、いつも通り』っていうのはよく言ってたんで、いつも通りに頑張れっていう意味だったんじゃないですか」と決意を新たにした松本。「３月１５日は教え子もいっぱい出る。（岩田）翔吉先輩も（飯村）樹輝弥先輩も、みんな同じ時期にやっていた人たちなので、（梅下さんが）一番見に来たかったでしょうけど。まあ、見てくれていると思っています」と天国に勝利を届けることを誓った。

この日の公開練習で、松本はシャドーボクシングと田中繊大トレーナーを相手にしたミット打ちを１ラウンドずつ披露した。視察に訪れた高田陣営のライオンズジム・渡辺利矢トレーナーは「（ミット打ちでも）勇仁がこう来たらこう行くよ、というのも全然隠さず、小細工せずにやっていた。さすが帝拳ジム。うちも全部見せないと（笑）。チャンピオンとしての風格を感じた。だいぶ練習を積んでるんでしょうね。高田も成長しているので、楽しみですね」とうなずいた

戦績は松本が７戦全勝（４ＫＯ）、高田が１６勝（６ＫＯ）９敗３分け。

興行はＵ―ＮＥＸＴでライブ配信される。