だれしもきっと、“年に一度のお楽しみ”的な商品ってありますよね。自分の場合、冬限定の『明治 エッセル スーパーカップ 大人ラベル』がそのひとつ。で、今季も登場しましたよ。『明治 エッセル スーパーカップ 大人ラベル とことんショコラ』と、『明治 エッセル スーパーカップ 大人ラベル とことん珈琲』。希望小売価格はそれぞれ税込291円です。

お酒のお供にもなる贅沢なアイスなのだ

『明治 エッセル スーパーカップ 大人ラベル』の初登場は、2022年の11月。贅沢シリーズ『明治 エッセル スーパーカップ Sweet’s』に続くプレミアムラインとして登場し、今に至ります。

▲デビュー時は『とことんショコラ』と『とことん苺』の2種で登場

『明治 エッセル スーパーカップ 大人ラベル』の特徴は、具材やソースを重ねた4層構造の贅沢感と、苦みや酸味を効かせたお酒のお供にもなる大人な味わい。まさにネーミング通りの、仕事などを終えたあとのご褒美的なおいしさになっています。

『とことんショコラ』はブランデー香る濃厚で上品な味

ということで、『とことんショコラ』から紹介しましょう。今回はさらに大人向けの味わいにブラッシュアップ。深みを感じるビターチョコアイスと、コクがあるチョコアイスの間にブランデー香る（ノンアルコール）チョコソースを挟み込み、天面には食感のアクセントとなるクッキーとチョコレートを敷き詰め、よりしっかりとした食べごたえに。

そもそも何がイイって、4層構造のリッチなおいしさを、『明治 エッセル スーパーカップ』ならではのボリューム感で味わえること。味も量も大満足なワケです。で、フタと透明なフィルムを開けると、チョコレートの香りがほんのり漂い、この時点でウマいの確定。

食べた際の、ファーストインプレッションで感じるのはブランデーの香り。この高貴なアロマが濃厚なチョコレートアイスと合わさって、より贅沢な気分にしてくれます。上層の、ビターなクッキーチョコレートもイイですね。コク深く味の厚みもしっかりしてますが、甘すぎずで上品に仕上がっているのもお見事。

『とことん珈琲』はコーヒーリキュールが香るビタースイートな味

もうひとつの『明治 エッセル スーパーカップ 大人ラベル とことん珈琲』は、2年ぶりの登場。『明治 エッセル スーパーカップ カフェオレ』よりも苦みをしっかり効かせていることが特徴ですが、今回はよりビターに。特に、エスプレッソ風のアイスと天面のクッキーがポイントです。

こちらの大人素材は、ノンアルコールのコーヒーリキュールが香る天面のクッキー。3層目から下がって1層目にかけてはだんだんビター感がまろやかになるレイヤーとなっていて、4層の素材がそれぞれ主張しつつ、見事な調和で大人なおいしさを醸し出します。

お酒を合わせるなら、熟成感のあるラムやテキーラ。ウイスキーならバーボンや、スモークが強すぎないタイプがオススメです。ブランデーなら塩味やビター感がある銘柄がマッチするはず。コーヒーも、ビターなブラックをホットでいきたいですね。

世には、『アントルメ グラッセ』（フランス語で、アイスクリームを使ったデコレーションケーキのこと）という高級スイーツもありますが、ああいったとびきりラグジュアリーな味を手軽に楽しむなら、まさに『明治 エッセル スーパーカップ 大人ラベル』です。ぜひお早めに！

(執筆者: 中山秀明)