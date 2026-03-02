「貴重でございます…」 関西局アナ5人、異例の“アスリートスタイル”で集結
『ワールドマスターズゲームズ2027関西』のエントリー開始プレス発表会が2日、大阪市内で行われ、在京5局のアナウンサーが異例の集結を果たした。
2027年5月14〜30日に開催される同大会は、生涯スポーツの国際総合競技大会。おおむね30歳以上であれば誰でも参加でき、初の関西エリア（日本）開催となる。舞台は、福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、徳島県、京都市、大阪市、堺市、神戸市に及び、多彩な35競技59種目などを予定。参加者約5万人となる過去最大規模の大会を目指す。きょう3月2日からエントリー受付が始まった。
在阪5局を代表するアナ5人が大会を盛り上げるため、アンバサダーならぬ大会公式 「アナバサダー」に就任。毎日放送（MBS）・西村麻子アナ、朝日放送テレビ（ABC）・柴田博アナ、テレビ大阪・福谷清志アナ、関西テレビ（カンテレ）・関純子アナ、読売テレビ・平松翔馬アナが、アスリートスタイルを披露し、司会を務めた浅越ゴエが「貴重でございます…」と漏らす光景となった。
陸上部で実績のあるMBS・西村アナは「走れるおばあちゃんになりたい」とにっこり。ABC・柴田アナは「お腹も出てきて50肩もひどい状況」としつつ、張り切った。サッカー部出身のテレビ大阪・福谷アナは「高校3年夏のインターハイ、冬の全国大会に出場…。ベンチ入りメンバーでした。声を出すのは得意」とアピール。
また、カンテレ・関アナは「このアナバサダーの中で最年長となります、先月61歳になりました！」と元気いっぱい。読売テレビ・平松アナは最年少で「バッティングセンターでボードに当ててメダルをもらった。それ以来のメダルをとりたい」と意気込んだ。
