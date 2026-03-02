逸見太郎、元フジアナの父・逸見政孝さんとのなつかしい親子2ショットを披露「とてもいい写真ですね!!」「お父さんのこと知れて嬉しいです」
タレントの逸見太郎（53）が1日、自身のインスタグラムを更新。「小冊子『かまくら春秋』3月号の連載『父母の肖像』にて、父・逸見政孝について書かせていただきました」と明かし、元フジテレビアナウンサーとして活躍した逸見政孝さん（享年48）とのなつかしい親子2ショットを披露した。
【写真】「とてもいい写真ですね!!」逸見太郎が披露した、父・逸見政孝さんとのなつかしい親子2ショット
太郎は「書きながら、思い出がいろいろよみがえってきて...ちょっと照れくさいけれど、嬉しい時間でした」と振り返り、ネクタイ姿の政孝さんとの2ショット写真をアップ。「よかったら読んでみてください」とファンに呼びかけた。
コメント欄には「このような写真すごーい！です！」「お父さんのこと知れて嬉しいです」「とてもいい写真ですね!!」「今月は春のお彼岸と息子さん卒園なので、お墓参り行ってあげてくださいね」など、さまざまな声が寄せられている。
太郎は2013年1月、一般女性と結婚。19年4月29日に長男（6）が誕生している。
