俳優の柄本佑（39）が1日深夜放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）にゲスト出演。愛娘からのプレゼントを身につけていることを明かした。

柄本は女優の安藤サクラと2012年3月に3年の交際を経て結婚。2017年6月に第1子となる長女の誕生を報告した。

この日柄本を占った木下レオン氏は、柄本について「純粋です」と言い、「宿命に出ているのが、子供から運気をもらう。子供と関係性が良くなると、自分自身も童心にかえります」「なので子供との関係性で、自分の仕事が凄く良くなる」と指摘した。

柄本は「なるほど」と感心し、「やっぱり去年、おととし、その前の年もですけれど、だいぶ自分の仕事のことで忙しくしちゃってたところもあって。ちょっと一瞬自分の中ではやっているつもりだけれど、（子供とのことを）できていなかった大きな問題点とかも出てきたりして。今年はそっちにもちゃんと向き合って」との思いを明かした。

木下氏は「お嬢ちゃんは中心はお父さんなんです。お母さんではなくお父さんなんです。親孝行、特にお父さんにはよくしてくれると出てます」とも占い、柄本は「うれしい」と目を細めた。

続けて「僕ね、これ誰かにツッコまれるまで言わないでおこうと思ったけど、この話が出たから」とした上で「実はこれうちの子が作ってくれて。誕生日に作ってくれて」と胸に着けたクマのペンダントを見せて笑顔をみせた。

「クマらしいんですけれど、ここだな、と思って着けてきたんですけれど、そんな話になったから」と柄本。「なんか着けてあげたいし、こういうふうな気持ちにさせてくれる、親孝行だなって」と声を弾ませた。