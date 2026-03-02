ロックバンド「KANA-BOON」が2日、公式サイトを更新。5日に開催する宮崎公演よりツアーを再開すると発表した。バンドは2月20日ボーカル・ギターの谷口鮪とドラムス・関優梨子に発熱などの症状が見られたため熊本公演の中止を当日発表。また、22日に予定していた奈良公演についても、谷口がインフルエンザB型に感染したとして開催を見合わせていた。

同サイトで「インフルエンザB型の診断を受け、医療機関の指示のもと療養を続けておりました谷口鮪（Vo./Gt.）につきまして、医師の診断のもと病状の回復を確認し、活動を再開する運びとなりましたことをご報告申し上げます。また、他メンバー3名につきましても、インフルエンザなどの症状は見られず、健康に過ごしております」と報告。

その上で「つきましては、今週3月5日（木）に開催を予定しております、KANA-BOON 47都道府県TOUR「CRITICAL HIT PARADE」宮崎LAZARUS公演よりツアーを再開させていただきます」と発表した。

「本ツアーへのご来場を予定されていたお客様並びに関係各位におかれましては、多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしましたこと深くお詫び申し上げます」とお詫びし、開催見合わせとなった公演の振替実施の可否やチケットの払い戻しなどの詳細については、決定次第発表するとした。