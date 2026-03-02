ロックバンドLUNA SEAのギタリストSUGIZO（56）が1日、パーソナリティーを務めるFm yokohama「Rebellmusik」（日曜午後11時30分）に出演。活動の再開を伝えた。

SUGIZOは番組冒頭、「交通事故の影響により、2カ月お休みをいただきました。本当にご迷惑とご心配をおかけしました」と謝罪。「事故の全ては無事解決の方向に向かっていて、僕の体調も順調に回復し、今月からSUGIZO、復活させていただきます」と伝えた。

そして、活動を休止していた間、信頼するアーティスト4人が代役を努めてくれていたことに「4人に心から、本当に心から感謝してます。彼らに大きな、大きな借りを作りました。必ず、今後、恩返しさせていただきたいと思っています。本当にありがとうございました」と語った。

SUGIZOは自身のインスタグラムで、昨年12月18日深夜、自身が運転する自動車とバイクとの接触事故が発生し、負傷したと公表。「現在、警察の指導のもと、事実関係の確認を進めています」と説明し「今は何より、お相手の方の安否をとても心配し、1日も早い回復を心よりお祈り申し上げます」とコメント、活動を休止していた。