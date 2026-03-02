【バーガーキング】5種のセットが最大29％オフに！300円引きで楽しめる「春のワッパー祭り」スタート《3月6日まで》

バーガーキングは、2026年3月2日から6日までの各日14時以降限定で、対象5種のワッパーセットが300円引きになる「春のワッパー祭り」を開催しています。

リニューアル商品も対象に

直火焼き100％ビーフパティを使用した「ワッパー」に、フレンチフライ（S）とドリンク（M）が付いたセットを、通常価格から300円引きで購入できるクーポンが公式アプリから配信されます。

対象となるワッパーセット5種と価格は以下の通り。

・ワッパー チーズ セット：通常価格1040円→740円

・ダブルワッパー チーズ セット：通常価格1440円→1140円

・スモーキーBBQワッパー セット：通常価格1020円→720円

・テリヤキワッパー セット：通常価格1020円→720円

・スパイシーワッパー セット：通常価格1020円→720円

なお、「春のワッパー祭り」は、東京競馬場店・栂池雪の広場店・京都競馬場店では実施していません。

クーポンは、期間中の各日14時以降に表示されます。

1会計につき最大3セットまで利用可能。また、他の割引サービスとの併用はできません。その他の注意事項については、公式アプリから確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部