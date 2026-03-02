【デニーズ】50円でおこさまメニューが食べられる！月に2回しかない最大599円引きのクーポンを見逃すな〜
ファミリーレストランのデニーズでは、毎月2日と22日限定でおこさまメニュー7品が50円になるアプリ限定クーポンを配信しています。2026年3月も2日と22日が対象です。
7品から選べる！
50円で食べられる、対象のおこさまメニューは以下の通り。・おこさまランチ（通常価格649円）・おこさまハンバーガー（通常価格649円）・おこさまカレー（通常価格550円）・おこさまオムライス（通常価格539円）・おこさまラーメン（通常価格539円）・おこさまうどん（通常価格484円）・おこさまパンケーキ（通常価格484円）
最大599円引きになるお得なクーポンです。
いずれもゼリー付きです。店舗により取扱いのないメニューがあります。
クーポンの利用は小学生まで。子ども1人につき1枚まで利用できます。
子どもが複数いる場合は、すべて異なるクーポンを利用する必要があります。
小学生以下の子どもがいる家族は必見。お得に外食を楽しんでみては。
※価格はすべて税込です。
※画像は公式サイトより。
東京バーゲンマニア編集部