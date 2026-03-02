【3月1日のB2試合結果】神戸が横浜EXとの接戦を制しPO進出決定…鹿児島は逆転勝利で西地区3位キープ

3月1日、全国各地で『りそなグループ B.LEAGUE 2025－26 SEASON』B2リーグ戦の第22節が開催され、熱戦が繰り広げられた。

西地区首位に君臨する神戸ストークスはホームGLION ARENA KOBEで東地区3位の横浜エクセレンスと対戦した。神戸は序盤にリードを奪うと試合を優位に進める。しかし最終クォーターに入ると横浜EXの猛追を受け、試合終了間際に現在B2得点王のトレイ・ボイドの3ポイントを被弾。延長戦にもつれ込んだこの試合は、ヨーリ・チャイルズや寺園脩斗らの得点で、最終スコア120－114で神戸が勝利した。個人スタッツは寺園がチームハイの25得点、チャイルズが22得点、ルーク・メイが23得点をマーク。この勝利で神戸は3大会ぶり5度目となる「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025－26」への進出を決めた。一方で横浜EXのボイドがキャリアハイとなる53得点を挙げるも、一歩及ばずチームは3連敗を喫した。

東地区2位の福島ファイヤーボンズは同地区の青森ワッツと対戦した。敵地での試合ながら第1クォーターで25－11と大量リードを奪うと、その後一度もリードを許すことなく92－54で快勝。ジャック・ナンジが22得点12リバウンドのダブルダブルを記録し、ジュフ・伴馬が18得点、中野司が15得点を挙げ勝利に貢献した。福島は連勝を5に伸ばし、東地区首位の信州ブレイブウォリアーズと勝率で並んだ。

鹿児島レブナイズは岩手ビッグブルズをホームに迎えた。序盤はリードを奪った鹿児島だったが、序盤はリードを奪ったものの第2クォーターで逆転を許し、第3クォーター終了時点では57－68と11点を追う苦しい展開となった。しかし最終クォーター、鹿児島は怒濤の追い上げを見せる。終盤に兒玉貴通の値千金の3ポイントが決まり82－81と劇的な逆転勝利。この勝利で24勝18敗とし、西地区3位をキープした。

そのほか、熊本ヴォルターズはバンビシャス奈良に100点ゲームで快勝し、西地区3位の鹿児島に1ゲーム差まで迫っている。ベルテックス静岡はホームで山形ワイヴァンズに今節連勝。苦しいシーズンの中で9勝目を記録した。

3月1日に行われたB2リーグ戦の試合結果は以下の通り。

■3月1日のB2試合結果



鹿児島レブナイズ 82－81 岩手ビッグブルズ



福井ブローウィンズ 83－97 愛媛オレンジバイキングス



神戸ストークス 120－114 横浜エクセレンス



熊本ヴォルターズ 101－63 バンビシャス奈良



青森ワッツ 54－92 福島ファイヤーボンズ



ベルテックス静岡 70－68 山形ワイヴァンズ







■B2リーグ戦順位表※第22節終了時点



【東地区】



1位：信州ブレイブウォリアーズ 32勝10敗



2位：福島ファイヤーボンズ 32勝10敗



3位：横浜エクセレンス 26勝16敗



4位：福井ブローウィンズ 24勝18敗



5位：岩手ビッグブルズ 11勝31敗



6位：青森ワッツ 9勝33敗



7位：山形ワイヴァンズ 8勝34敗

【西地区】



1位：神戸ストークス 37勝5敗



2位：愛媛オレンジバイキングス 27勝15敗



3位：鹿児島レブナイズ 24勝18敗



4位：熊本ヴォルターズ 23勝19敗



5位：ライジングゼファー福岡 19勝23敗



6位：バンビシャス奈良 13勝29敗



7位：ベルテックス静岡 9勝33敗

【ワイルドカード】



1位：福井ブローウィンズ 24勝18敗



2位：熊本ヴォルターズ 23勝19敗



3位：ライジングゼファー福岡 19勝23敗



4位：バンビシャス奈良 13勝29敗



5位：岩手ビッグブルズ 11勝31敗



6位：ベルテックス静岡 9勝33敗



7位：青森ワッツ 9勝33敗



8位：山形ワイヴァンズ 8勝34敗

【動画】延長戦にもつれ込む激戦となった3月1日の神戸vs横浜EX