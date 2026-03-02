NBA新記録…サンダーのSGAがアウェーゲームで59戦連続の20得点超えを達成

オクラホマシティ・サンダーは、3月2日（現地時間1日、日付は以下同）に敵地アメリカン・エアラインズ・センターでダラス・マーベリックスを100－87で下し、直近9戦を7勝2敗とした。

この勝利で、昨シーズンの王者はウェスタン・カンファレンス1位の47勝15敗とし、2位のサンアントニオ・スパーズ（43勝17敗）とのゲーム差を3.0とした。

サンダーにとって大きいのは、トップスコアラーの“SGA”ことシェイ・ギルジャス・アレクサンダーの戦列復帰だろう。腹部を負傷したことで、2月5日のスパーズ戦から計9試合連続で欠場していた男が、28日のデンバー・ナゲッツ戦で復帰。

ホームのペイコム・センターで開催された一戦で、昨シーズンのMVPは36得点9アシスト2スティール2ブロックを奪って勝利に貢献。2日のマブス戦でも、30得点4リバウンド5アシスト4スティールを残した。

マブス戦で30得点を記録したことで、SGAはレギュラーシーズン59試合連続で20得点超えを達成。1961年から1963年にかけてウィルト・チェンバレン（元サンフランシスコ・ウォリアーズほか）が残した58試合を抜き、NBA歴代最長記録を樹立した。

そして、SGAはマブス戦を終えてレギュラーシーズン連続20得点超えの試合数を123まで伸ばした。チェンバレンが保持するNBA歴代最長記録の126試合へ肉薄している。



SGA with an EFFICIENT 30-pt performance 🔥

🏀 30 PTS (12-20 FGM)

🏀 4 REB

🏀 5 AST

🏀 4 STL

It was his 59th straight 20‑pt road game, passing Wilt Chamberlain for the longest such streak in NBA history! pic.twitter.com/mxKejM4eGQ

- NBA (@NBA) March 2, 2026

【動画】サンダー対マブス戦のハイライト





