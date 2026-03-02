（台北中央社）人気グループ「EXILE」のAKIRAがデビュー20周年を記念したツアーで、8月8日に台北公演を行う。ソロ名義でのツアー開催は初めて。



AKIRAは台湾では俳優のリン・チーリン（林志玲）の夫として高い知名度を誇り、「国民姉夫」（国民的義兄）とも呼ばれる。



ツアーは「EXILE AKIRA 20TH ANNIVERSARY SPECIAL LIVE TOUR "URBAN SAVAGE"」と題し、7月10日の大阪公演を皮切りに、日本3都市と台北を巡る。台北公演は8月8日にCLAPPER STUDIO TAIPEIで開催。チケット情報などの詳細は後日発表される。



（洪素津／編集：名切千絵）