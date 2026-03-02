Stray Kids（ストレイキッズ）のI.N（アイエン）が、イタリア・ミラノで開催されたBottega Veneta（ボッテガ・ヴェネタ）の2026秋冬コレクションのショーに来場。宮沢りえとの2ショットが公開され、大きな注目を集めている。

【動画】①②スキズ・アイエン×宮沢りえ“美の共演”2ショット ③④ショー会場でのアイエン 【写真】④～16 ミラノで街歩きやカフェでのくつろぎタイムも 大量オフショット

■Stray Kidsアイエン、宮沢りえと笑顔の2ショット

Bottega Venetaのブランドアンバサダーを務めるアイエンは、落ち着いたグレージュのスエードセットアップで登場。首元をあえてラフに開けることで抜け感を演出し、洗練された大人の余裕を感じさせた。

会場には、先日同じくブランドアンバサダーに就任した宮沢りえも来場。貴重な2ショットがキャッチされた。『ELLE Japan』では、にこやかに挨拶を交わし、並んでカメラに応じる姿が公開。台湾の雑誌『Bella Taiwan』の動画では、握手を交わすシーンも収められている。胸に手を重ねながら丁寧に挨拶するアイエンの礼儀正しい所作が印象的だ。

また雑誌『25ans』のSNSは、アイエンがフロントロウでショーを鑑賞する様子や、インタビュー動画を公開している。

SNSでは「イエニと宮沢りえさんが並ぶ世界線！」「2人とも美しすぎて目が離せない」「美の競演すぎる」「高貴なツーショ」「ニコニコイエニがかわいい」「透明感すごい」など、驚きと称賛のコメントが寄せられている。

■華やかなショー＆イベントからカフェ時間まで スキズ・アイエンのミラノ滞在ショット

なお、ボッテガ・ヴェネタのショーに先立ち、グローバルブランドアンバサダーを務めるDAMIANI（ダミアーニ）のイベントにも出席するなど、華やかな活躍を見せているアイエン。自身のInstagramには、ショーやイベントでのオフショットに加え、街歩きやカフェでのひとときなど、ミラノ滞在を楽しむ自然体の姿を次々と投稿。ファンを喜ばせている。