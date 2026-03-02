2日15時現在の日経平均株価は前週末比1052.61円（-1.79％）安の5万7797.66円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は283、値下がりは1284、変わらずは23と、値下がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均マイナス寄与度は295.48円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ファストリ <9983>が113.11円、東エレク <8035>が77.21円、ＴＤＫ <6762>が56.15円、ＳＢＧ <9984>が38.51円と続いている。



プラス寄与度トップはフジクラ <5803>で、日経平均を54.15円押し上げている。次いで信越化 <4063>が16.04円、住友電 <5802>が12.37円、レーザーテク <6920>が9.76円、ＴＯＰＰＡＮ <7911>が7.02円と続く。



業種別では33業種中5業種が値上がり。1位は鉱業で、以下、非鉄金属、海運、石油・石炭と続く。値下がり上位には空運、証券・商品、銀行が並んでいる。



