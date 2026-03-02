女優の松雪泰子（53）が2日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。若かりし頃の“やんちゃ”な趣味を明かした。

1991年、18歳の時に女優デビューし、今年芸能生活35周年を迎える松雪。2001年に出産した長男は25歳になった。司会の黒柳徹子は「昔、オートバイのハーレーっていうのに乗ってらした。凄い大きいですよね。アレに乗ってらしたの？」と質問した。

松雪は「子供がまだ出来る前の、妊娠する前に免許を取りまして」と回想。「1年ぐらいは乗ってた。1450ccの」といい、「当時女の子たちで“みんなで取ろう”ってなって、“ツーリングに行けたらいいね”って」と経緯を説明した。

「まだ若かったので」という松雪は「“ハーレーに乗って、温泉にでも行きたいね”って、行きました。箱根のほうに」と告白。黒柳は「凄〜い！箱根までずっとオートバイで行くの？見たかったわ」と笑った。

「桜の時期の箱根だと、ちょうど山のカーブを曲がって行く時に桜吹雪が来て、その中を走って行くのは凄く（良かったです）」と懐かしんだ。

そんなエピソードに「やんちゃでしたね」と苦笑い。「26歳ぐらいだったと思います。それからすぐに子供ができたので、もう手放してしまいました」と語っていた。