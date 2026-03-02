WBC“決起集会”「1人1万円じゃ済まないんじゃない」石原良純、大谷翔平ら参加の会の値段を予想 玉川徹氏「でも焼き肉なんだな」
タレントの石原良純（64）が、2日放送のテレビ朝日系『モーニングショー』（月〜金 前8：00）に出演。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表の決起集会の金額を予想した。
【写真】「1万円じゃ済まされない」焼き肉を楽しむ侍ジャパンメンバー
番組では大谷翔平らがSNSで投稿した日本代表の“決起集会”について伝えた。玉川徹氏は「1人1万円として」と金額の予想を始めた。
これに良純は「1万円じゃ済まないんじゃない」と返答。玉川氏は「お酒を入れて70万円くらいかな。みんなプロ野球選手だからな、100万円かな。払って払えなくはないかな」と話した。
続けて「でも焼き肉なんだな」と、スター軍団が食事をする様子に思いを寄せていた。
