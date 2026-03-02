大谷翔平 （C）ORICON NewS inc.

　タレントの石原良純（64）が、2日放送のテレビ朝日系『モーニングショー』（月〜金　前8：00）に出演。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表の決起集会の金額を予想した。

【写真】「1万円じゃ済まされない」焼き肉を楽しむ侍ジャパンメンバー

　番組では大谷翔平らがSNSで投稿した日本代表の“決起集会”について伝えた。玉川徹氏は「1人1万円として」と金額の予想を始めた。

　これに良純は「1万円じゃ済まないんじゃない」と返答。玉川氏は「お酒を入れて70万円くらいかな。みんなプロ野球選手だからな、100万円かな。払って払えなくはないかな」と話した。

　続けて「でも焼き肉なんだな」と、スター軍団が食事をする様子に思いを寄せていた。