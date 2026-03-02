WBC“決起集会”「1人1万円じゃ済まないんじゃない」石原良純、大谷翔平ら参加の会の値段を予想 玉川徹氏「でも焼き肉なんだな」

WBC“決起集会”「1人1万円じゃ済まないんじゃない」石原良純、大谷翔平ら参加の会の値段を予想 玉川徹氏「でも焼き肉なんだな」