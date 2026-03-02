KANA-BOON、3・5よりライブ活動を再開へ メンバーの谷口鮪について「病状の回復を確認」
ロックバンド・KANA-BOONが2日、公式Xを更新。ライブ活動を再開すると発表した。
【ソロショット】復帰したKANA-BOONのボーカル＆ギター・谷口鮪
同バンドは現在、47都道府県を周るツアー「CRITICAL HIT PARADE」を実施中。2月28日の岡山・YEBISU YA PRO公演と、3月1日の山口・周南RISING HALLの2公演について、メンバーの谷口鮪（Vo./Gt）がインフルエンザB型に感染したと診断を受け、2公演の開催を見合わせると発表していた。
今回の発表で、谷口について「医師の診断のもと病状の回復を確認し、活動を再開する運びとなりましたことをご報告申し上げます」と報告。「また、他メンバー3名につきましても、インフルエンザなどの症状は見られず、健康に過ごしております」とし、3月5日に開催予定の宮崎LAZARUS公演より、ツアーを再開すると伝えた。
また「本ツアーへのご来場を予定されていたお客様並びに関係各位におかれましては、多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしましたこと深くお詫び申し上げます」と謝罪。チケット振替実施の可否や払い戻し等については、「改めてご案内申し上げますので、いましばらくお待ちください。お知らせまで、お手持ちのチケットは大切に保管されますよう、お願い申し上げます」と呼びかけた。
最後に「今後も健康管理をより一層徹底し、活動に取り組んでまいりますので、変わらぬご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願いいたします」と締めくくった。
【ソロショット】復帰したKANA-BOONのボーカル＆ギター・谷口鮪
同バンドは現在、47都道府県を周るツアー「CRITICAL HIT PARADE」を実施中。2月28日の岡山・YEBISU YA PRO公演と、3月1日の山口・周南RISING HALLの2公演について、メンバーの谷口鮪（Vo./Gt）がインフルエンザB型に感染したと診断を受け、2公演の開催を見合わせると発表していた。
また「本ツアーへのご来場を予定されていたお客様並びに関係各位におかれましては、多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしましたこと深くお詫び申し上げます」と謝罪。チケット振替実施の可否や払い戻し等については、「改めてご案内申し上げますので、いましばらくお待ちください。お知らせまで、お手持ちのチケットは大切に保管されますよう、お願い申し上げます」と呼びかけた。
最後に「今後も健康管理をより一層徹底し、活動に取り組んでまいりますので、変わらぬご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願いいたします」と締めくくった。