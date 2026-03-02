女性デュオ「花＊花」が2026年3月1日付で、所属事務所をオフィスハナタバ合同会社から株式会社サンミュージックプロダクションに移籍することが発表されました。



【写真を見る】【 花＊花 】 サンミュージックへの移籍を発表 25周年を経て「新たな挑戦」へ 旧事務所とも業務提携を継続





今回の移籍について、花＊花は「更なる表現の可能性を広げ、新たな挑戦を行うための前向きな決断」と説明しています。移籍後は株式会社サンミュージックプロダクションのもとで活動の幅を広げ、国内外に向けて作品やパフォーマンスを届けていくとしています。







なお、これまでの所属事務所であるオフィスハナタバ合同会社とは今後も業務提携として、花＊花のマネジメント業務を共に行っていくということです。







メンバーのおのまきこさんは「昨年デビュー25周年を迎え、一区切りしたところで新たな気持ちで活動させていただくことになりました。これまで応援いただいたファンの皆さま、関係者の皆さまへ感謝の気持ちを忘れず、いい音楽を届けてまいりたいと思います」とコメントしています。

また、「これからサンミュージックプロダクションと、オフィスハナタバ合同会社とチーム花＊花は大きくなり、さらに楽しくなりそうです」と期待を込めています。







こじまいづみさんは「この度ご縁があり、サンミュージックプロダクションに移籍する運びとなりました。花＊花デビュー26年目、そして自身の50歳からの音楽の世界を、様々な良い形で皆様に届けていくことが出来るよう一歩ずつ大切に歩んでいきたいと思います」と抱負を語っています。







花＊花は、おのまきこ（ピアノ・ボーカル）とこじまいづみ（ピアノ・ボーカル）による女性デュオ。2000年にワーナーミュージック・ジャパンよりメジャーデビュー。2人が歌を創り、ピアノを弾き歌うというスタイルに、洋邦問わずカバー曲なども織り交ぜたライブで、日常を紡いだオリジナル曲の多くは幅広い層から共感されています。







代表曲に「あ〜よかった -setagaya mix-」（2000年：日本レコード大賞新人賞受賞、NHK紅白歌合戦出場曲）、「さよなら大好きな人」（2000年：ドラマ『オヤジぃ。』主題歌）。

