「京アニ」として知られる京都アニメーションが2日、公式Xを更新。代表取締役社長の八田英明（はった・ひであき）さんが2月16日に76歳で亡くなったと発表した。

「弊社代表取締役社長八田英明（はったひであき）が2026年2月16日に逝去いたしました（享年76）。生前のご厚誼に深く感謝いたしますと共に、謹んでご通知申し上げます」と声明で発表。

「故人は、1985年の弊社設立から四十余年にわたり『よってたかって作る』を合言葉に、真摯なアニメーション制作を軸とした人を大切にしたエンターテインメント企業を志し、社長の任を果たしてまいりました」とした。

京アニの代表作は「ヴァイオレット・エヴァーガーデン」「けいおん！」「涼宮ハルヒの憂鬱」などで知られる。

◇ ◇ ◇

以下、発表全文。

2026年3月2日

弊社代表取締役社長八田英明の逝去について

弊社代表取締役社長八田英明（はったひであき）が2026年2月16日に逝去いたしました（享年76）。生前のご厚誼に深く感謝いたしますと共に、謹んでご通知申し上げます。

故人は、1985年の弊社設立から四十余年にわたり「よってたかって作る」を合言葉に、真摯なアニメーション制作を軸とした人を大切にしたエンターテインメント企業を志し、社長の任を果たしてまいりました。

八田英明の後任には八田真一郎が就任いたしました。社員一同、故人の想いを受け継ぎ、これからも世界中の皆さまに楽しんでいただける作品をよってたかって作ってまいります。

なお、通夜および告別式は家族のみにて執り行いました。誠に勝手ながらご供花、ご香典およびご弔問等は、固くご辞退させていただきます。

株式会社京都アニメーション