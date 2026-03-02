3月2日までに、女優の趣里が自身のInstagramを更新。公開した近影が話題となっている。

趣里は、《いきなり本読みありがとうございました！》と綴り、2月26・27日に演出家・岩井秀人氏が企画して開催された人気舞台『いきなり本読み！』の出演を報告した。

《岩井ワールド とても楽しませていただきました。みなさんに会えて嬉しかったです。また！チャレンジできますように》と、充実した心境を綴っていた。

「投稿には、タレントのYOUさん、俳優の仲村トオルさんら出演したタレント陣との仲睦まじい様子の写真も添付されていました。趣里さんは、白いパーカーにデニムスカートを着用。一児の母となり、より穏やかな表情をしていたように見えました」（芸能プロ関係者）

2025年8月、当時「BE:FIRST」のメンバーだった三山凌輝との結婚と妊娠を公表した趣里。出産後は仕事を控えて育児に励んでいたという。

「彼女のInstagramでは、2026年1月に父親の水谷豊さんとのツーショットを公開して以来、約2カ月ぶりの近影公開となりました。さらに仕事の報告は、産後初。今回の復帰へ向けて、少しずつ体調などを整えていたのでしょうね。子育てにも邁進していたそうですよ」（同）

産後の仕事も順調ぶりを見せている趣里だが、“パートナー” の事業も軌道に乗ってきている。

「夫の三山さんは、2025年11月に新会社『株式会社Star Of Wonder.』を設立。実父とともに吉祥寺であんかけパスタ専門店『親父のあんかけパスタ、』を開店しています。

さらに、2026年2月にはソロアーティストとしてデビューし、デジタルシングルもリリース。3月15日には、代々木第一体育館で開催される音楽フェス『AGESTOCK2026』への出演を控えています。夫婦揃って今年は意欲的に動いていますね」（同）

守るもののために、夫婦二人三脚で歩んでいるようだ。