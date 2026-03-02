2026 ワールドベースボールクラシック 東京プール presented by ディップ 強化試合

5日に開幕するワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に参加する韓国代表が2日、京セラドームで阪神との強化試合に臨み3-3で引き分けた。3日にはオリックスと戦う。

韓国は初回、阪神先発の才木浩人投手を攻め立て、2死一、二塁からムン・ボギョン内野手が中前に先制適時打。アン・ヒョンミン外野手も左翼線二塁打で続き2点を先行した。

阪神は2回、高寺望夢内野手の中犠飛、小野寺暖外野手と伏見寅威捕手の長短適時打で3点を奪い逆転に成功。ただ韓国は5回にキム・ドヨン内野手が左中間に同点弾を放ち3-3とした。

韓国は前日の練習から大リーグ組が合流。キム・ヘソン内野手（ドジャース）は「7番・二塁」で先発したものの3三振、1四球に終わった。またかつてドジャースで活躍したリュ・ヒョンジン投手（ハンファ）が5番手で6回から登板。緩急を生かした投球で2回を1安打無失点に抑えた。

韓国のリュ・ジヒョン監督は試合前の会見で、この2日間で15人の投手を全員登板させることを明かし、日本戦へ向けた戦略を質問されると「公開するのはちょっと早い」と苦笑い。直前まで各選手の状態を見極める方針を示していた。



（THE ANSWER編集部）