メタモンと半蔵“モン”線がコラボ 駅構内や車内全体をジャック
【モデルプレス＝2026/03/02】東京地下鉄（以下「東京メトロ」）は、Nintendo Switch 2 ソフト『ぽこ あ ポケモン』の発売に伴い、3月2日より、ポケモンに登場する「メタモン」をテーマにした特別広告を掲出。期間中、東京メトロの駅構内および車内を「メタモン」がジャックする。
【写真】メタモン、半蔵“モン”線の車内全体をジャック
今回のコラボレーションは、メタモンの体の色と半蔵門線の路線カラーの共通性に加え、「メタモン」と「半蔵“モン”」という名称の親和性に着目したことをきっかけに実現。“へんしん”を得意とするメタモンの特性と、鉄道空間を活用した空間演出を掛け合わせ、駅および車内全体でメタモンらしさを体感できる企画として展開される。
本企画では、半蔵門線として初となる電車を丸ごと貸し切った広告展開を2編成で運行。車内には、メタモンが主人公となるNintendo Switch 2 ソフト『ぽこ あ ポケモン』で登場する、「ニンゲンの姿にへんしんしたメタモン」がお出迎え。同作で楽しめる、個性豊かなポケモンたちとの生活を覗くことができる。
さらに、メタモンが半蔵門線の路線マークにへんしんした特別デザイン「半蔵モン線」マークが公開。期間中は、押上（スカイツリー前）駅、半蔵門駅、渋谷駅において、ホームやコンコースなど駅構内のさまざまな場所にメタモンが登場する。駅や車内の各所に“へんしん”するメタモンを探しながら、移動そのものを楽しめる特別な空間となっている。（modelpress編集部）
東京メトロ半蔵門線 駅構内：3月2日（月）〜3月8日（日）
※押上（スカイツリー前）駅、半蔵門駅、渋谷駅
※渋谷駅では、一部広告を3月15日（月）まで掲出
東京メトロ半蔵門線 車内 広告貸切電車：3月2日（月）〜3月15日（日）
※車両形式：18000系車両 2編成
※運行は不定期
【Not Sponsored 記事】
【写真】メタモン、半蔵“モン”線の車内全体をジャック
◆「メタモン」半蔵門線をジャック
今回のコラボレーションは、メタモンの体の色と半蔵門線の路線カラーの共通性に加え、「メタモン」と「半蔵“モン”」という名称の親和性に着目したことをきっかけに実現。“へんしん”を得意とするメタモンの特性と、鉄道空間を活用した空間演出を掛け合わせ、駅および車内全体でメタモンらしさを体感できる企画として展開される。
さらに、メタモンが半蔵門線の路線マークにへんしんした特別デザイン「半蔵モン線」マークが公開。期間中は、押上（スカイツリー前）駅、半蔵門駅、渋谷駅において、ホームやコンコースなど駅構内のさまざまな場所にメタモンが登場する。駅や車内の各所に“へんしん”するメタモンを探しながら、移動そのものを楽しめる特別な空間となっている。（modelpress編集部）
◆「メタモン」特別広告概要
東京メトロ半蔵門線 駅構内：3月2日（月）〜3月8日（日）
※押上（スカイツリー前）駅、半蔵門駅、渋谷駅
※渋谷駅では、一部広告を3月15日（月）まで掲出
東京メトロ半蔵門線 車内 広告貸切電車：3月2日（月）〜3月15日（日）
※車両形式：18000系車両 2編成
※運行は不定期
【Not Sponsored 記事】