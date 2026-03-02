「いつものパンツコーデ」が垢抜ける！【40・50代】が真似したい「レイヤード術」

「いつもパンツコーデがワンパターンになりがち……」そんなミドル世代のマンネリを打破するなら、トレンド感のあるレイヤードコーデに挑戦してみて。インナーやアウターの合わせ方次第で、シャレ感アップが目指せます。おしゃれさんをお手本に最旬の着こなしを解説するので、ぜひ真似してみて。

レースアイテムで表情をプラス

清潔感のある淡色アイテムですが、ワントーンでまとめるとなんだか地味見え……。そんなときは、濃色のインナーをレイヤードしてメリハリをつけてみて。トレンド感のあるレース素材なら、クールなパンツスタイルも女性らしい雰囲気に。袖口と裾から見える繊細な表情が、コーデに華やぎを与えてくれます。パンツにボリュームがあるので、足元は華奢なシューズですっきりまとめるのがベター。

デニムオンデニムをきれいめに引き寄せ

垢抜けを目指したいミドル世代におすすめなのが、鮮度高めなデニムオンデニム。カジュアルすぎるコーデが苦手という人は、白のタートルネックをレイヤードして上品に仕上げてみて。華やかなネックレスやきれいめの小物を添えて女性らしさを散りばめるのも、きれい見えのポイント。ブルー × ホワイトの爽やかな配色をネイビーのコートで引き締めて、好印象にまとめたスタイルです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sakura.031358様、@myo（yoの前に半角アンダーバー3つ、後ろに2つ）様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M