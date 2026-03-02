関西発のエンタメ集団「ＧＡＫＵＲＡＮ−ＢＯＹＺ（ガクランボーイズ）」のデビュー公演「〜学ラン騒ぎ〜『起立・礼・爆走！』」が１日、大阪・インディペンデントシアター２ｎｄで開催し、４⽉２５、２６⽇に追加公演を行うと発表した。

デビュー公演となる今回は、全公演が完売。ステージでは“何でもあり”のエンタメボーイズグループらしく、歌以外にも⾳楽に合わせたパントマイムやラップ、レゲエにも挑戦。ジャンルを⾃在に横断するパフォーマンスでエネルギッシュに駆け回り、会場を盛り上げた。

ライブ中盤、特技を披露し、コントに挑戦。ワタナベエンターテインメント所属芸⼈・Ｇパンパンダの星野光樹が手がけた⻘春コントや居酒屋コントなど、振り幅のあるネタを届けた。

千秋楽のカーテンコールでは、サプライズで追加公演の開催が発表。メンバーは思わず驚きの表情を浮かべ、会場は歓喜と感動に包まれた。メンバーたちは「本番前緊張しまくっていた僕たちですが、皆さまが温かく出迎えてくださり、いつの間にか緊張を忘れて笑顔があふれていました。この公園は僕たちのスタートラインです。これからの活動も全力で爆走します！」と力強く宣言した。

ＧＡＫＵＲＡＮ−ＢＯＹＺは関⻄を拠点に「頑張る姿を通じて、あなたを応援する」をコンセプトにあらゆる表現を通じて観る⼈の⼼を動かす、関⻄発の“何でもあり”のエンタメボーイズグループ。高翔太郎、吉岡拓海、⾕川拓⽃、浜⼝天之介、永⽥海渡、⻘沼怜⽣、源伊吹の７⼈で構成されている。