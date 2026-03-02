掛川西高（静岡）の卒業式が２日に行われ、昨秋のプロ野球ドラフト会議で中日に育成２位で指名された石川大峨内野手（１８）が参列した。２年生だった一昨年の全国高校野球選手権では同校の６０年ぶり夏の甲子園１勝に貢献したスラッガーが、高校３年間をともに過ごした球友たちと写真撮影。後輩たちにはサインをせがまれたりと、別れを惜しんだ。

精強な顔つきとなった石川が式典に出席した。１月上旬に入寮し、新人合同自主トレを経て、２月１日から沖縄・読谷で行われた春季キャンプに初参加。当初は右肘に炎症があり、途中から別メニューだったが、徐々に、回復して全体練習に合流。「充実した取り組めた。自分の課題に向き合ってあって取り組めた」。守備では、現在は三塁に入って基礎から学んでいる。

高校時代の一番の思い出を問われた石川は「３年間、掛川西のグラウンドで練習出来たこと」と即答。２年夏の甲子園や、県連覇を狙った高３最後の夏に左手有鉤（こう）骨を骨折して不完全燃焼に終わったことも、すべては「いい経験だっだ」と位置づけた」。

３日朝には、名古屋に戻って午後から練習に合流予定だ。「数字的な目標を置かずに、今年は目の前のことをひたむきにやっていきたい。まずは、土台を作る１年にしたい」。厳しいプロの世界で勝負することを選んだ男が、高校を巣立った。