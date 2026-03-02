日本ハムは２日、エスコンフィールドで２０２６年シーズンに向けて開発した「選手プロデュースグルメ」２商品、「選手グルメ」５商品を発表した。

選手が自らメニュー内容を考案し、開発まで携わる「選手プロデュースグルメ」には、新たに郡司裕也捕手、野村佑希内野手が参戦。ワインに合う商品を考えたという郡司は、昨季のサヨナラ弾後のお立ち台での名言から「さすカニ俺、カッコイイ！ カニクリームパスタ」（２０００円）、野村は学生時代に食べていたいという思い出の味を再現。タマネギのピクルスや梅など味変要素も盛り込み「お口で花咲け！ シェフ野村のロコモコプレート」（１９８０円）」を開発した。

選手グルメでは、パイナップルヘアを再現した「水谷瞬選手のパイナップルヘア！？ オムハヤシライス」（１３２０円）、ダシをかけて味変も楽しめる「達孝太投手のうなぎ豪速達まぶし」（１８００円）、牛タン、牛タンソーセージ、牛タンハンバーグの３種類が楽しめる「水野達稀選手の牛たっちゃん丼」（１８００円）、クオリティーが高いチャーシューを楽しめる「山縣秀選手のがたしゅーチャー秀丼」（１６００円）、新たにふわとろ卵をトッピングした道産和牛入りの「田宮裕涼選手のお友達！ ゆあとろおたみやカレー」（１４８０円）が新たに登場する。

これで選手グルメは全１０５品。内６６品が新商品となっている。