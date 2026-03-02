東急プラザ表参道「オモカド」3Fにある「ちいかわベーカリー」の常設店舗に、“さくら”をコンセプトにしたピンク色のかわいらしいパンが登場！

さらに店舗で人気のドリンクや紅茶缶にも桜カラーバージョンがラインナップされます☆

東急プラザ表参道「オモカド」ちいかわベーカリー“さくら”コンセプトメニュー

発売日：2026年3月6日（金）

営業時間：11:00〜20:00

予約方法： WEB限定事前予約 (税込1,000円 お買物券付き)

所在地：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4丁目30-3 東急プラザ表参道「オモカド」3階

「ちいかわベーカリー」にて、“さくら”をコンセプトにしたちいかわのパンや、紅茶缶、シロップなどが期間限定で登場。

春の季節にぴったりな、春を感じる特別仕様のパンや、おしゃれなデザインの紅茶缶、さくらの上品な香りが楽しめるシロップなど、香りと味覚で春を先取りするメニューが展開されます。

そのほか「さくらソーダ」や「いちごみるく」、通常展開のドリンクを購入された方限定の特典も用意。

お花見の差し入れにもぴったりな、春の訪れを「食」から感じる「ちいかわベーカリー」の”さくら”メニューを紹介していきます☆

ちいかわさくら食パン

価格：980円(税込)

さくらの香りと風味が練りこまれた、さくら色のちいかわ食パン。

「ちいかわ」のお顔をイメージした、フォトジェニックなパンです。

ちいかわさくら餅ミニ食パン

価格：620円(税込)

さくら餅をイメージして作り上げた「ちいかわさくら餅ミニ食パン」

さくら餅のあんと餅が入った、さくら色のちいかわ形ミニ食パンです。

※さくら餡と白玉入り、さくら餅不使用

さくらソーダ

価格：690円(税込)

春をイメージした優しい風味が際立つ「さくらソーダ」

すっきりとした味わいに仕上げられた炭酸ドリンクです。

いちごみるく

価格：790円(税込)

カットしたフルーツをたっぷり使用した「いちごみるく」

さくら色になるまでしっかり混ぜてから味わうのもおすすめです。

紅茶缶（さくらティー）

価格：1,800円(税込)

さくらのやさしい香りの茶葉を使用した「紅茶缶（さくらティー）」

気持ちも華やぐおしゃれなデザインの紅茶缶に入っています。

はちみつ入りさくらシロップ

価格：1,100円(税込)

さくらの上品な香りが楽しめる「さくらシロップ」

香りと味覚で春を先取りすることができる味わいです。

はちみつ

価格：700円(税込)

「ちいかわベーカリー」のラベルがかわいいはちみつ。

パンにかけたり、紅茶に溶かしたりと、様々な用途で楽しめます。

ドリンク注文特典：オリジナルさくら型コースター

「さくらソーダ」や「いちごみるく」、通常展開のドリンクを購入された方に、桜の形とかわいいピンク色のコースターをプレゼント。

「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」の全3種から、ドリンク1品注文につき1枚ランダムでプレゼントされます。

※通常のドリンク注文特典の「オリジナルPPコースター（全12種）」も配布されます

※物販の瓶ドリンクは対象外です

※お会計時に配布されます

※ランダム配布となるため、絵柄は選べません

“さくら”をコンセプトにした、春にぴったりなピンク色のかわいらしいメニューが盛りだくさん。

オモカド「ちいかわベーカリー」にて2026年3月6日より販売される、“さくら”をコンセプトにしたメニューの紹介でした☆

©nagano

