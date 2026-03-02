◆ＷＢＣ強化試合 阪神３―３韓国（２日・京セラドーム大阪）

阪神・才木浩人投手が先発し、３回５安打２失点だった。１５０キロ超の直球と改良を重ねるフォークを武器に５奪三振。「すごくいい感じだったと思います。フォークの感じも良かったですし、真っすぐの微調整だけかなっていうところなので。あとはイニング投げながら」と手応えをつかんだ。

侍ジャパンがＷＢＣ１次ラウンドで対戦する韓国打線の印象も丁寧に説明。初回に４安打で２失点したシーンを振り返り、「初回からなかなか僕に対して、初見で真っすぐを１、２、３で振ってくるってあまりないんですけど。先頭打者もそうだし、特に初回とか真っすぐでこう、すごくタイミング合わせて振ってくるっていう印象です。見ながら振るとかじゃなく、見えたら真っすぐ振るみたいな感じ。２、３回はスライダーを投げたり、フォークなりでうまく空振りを取れたかなとってとこですけど。真っすぐ強いなって」と口にした。

また、米大リーグ・ジャイアンツの李政厚（イ・ジョンフ）には２安打を許し、「真っすぐの対応とか、打ち方とかを見てても、すごくレベルが高い。（２打席目の左前打は）絶対抑えたろう、みたいな感じでいっちゃって。ファウルも取れず、前にしっかり飛ばされたんで。ちょっと悔しかったですね、あれは」と本音をのぞかせた。