◇強化試合 韓国3─3阪神（2026年3月2日 京セラD）

韓国代表は2日、京セラドームで阪神と強化試合を行い3─3の引き分けだった。この試合から合流したメジャー組はジャイアンツの李政厚外野手（27）が2安打を放つなど、好調ぶりを見せた。

打線は初回、先頭・金倒永（キム・ドヨン）のボテボテのゴロが三塁への内野安打となると、1死一塁からイ・ジョンフが中前打で好機を拡大。次打者のウィットコム（アストロズ）は捕邪飛に倒れたが、2死から文保景（ムン・ボギョン）、安賢民（アン・ヒョンミン）の連続適時打で2点を先制した。

1点を追う5回には24年に韓国プロ野球で打率・347、38本塁打、40盗塁を記録し、トリプルスリーを達成したキム・ドヨンが左中間スタンドへ豪快なソロを放って同点に追いついた。

ただ、3─3の9回に無死一、二塁の好機をつくったが、後続が打ち取られ無得点に終わった。

また、メジャー組ではタイガースのジャメイ・ジョーンズが「2番・左翼」で先発出場し3打数1安打、アストロズのシャイ・ウィットコムは「4番・遊撃」で3打数無安打、ドジャースの金慧成（キム・ヘソン）は「7番・二塁」でスタメンも3打数無安打3三振、1四球だった。

投手陣は先発した郭斌（クァク・ビン）が2回に集中打を浴びて3回3失点も救援陣は無失点で力投。6回から登板したMLB78勝のベテラン柳賢振（リュ・ヒョンジン）も2回1安打無失点だった。

同点の9回に登板した金澤延（キム・テギョン）が2四球で1死一、二塁とサヨナラのピンチを招いたが、最後は小幡を内野ゴロに打ち取ると、挟殺プレーの間に二塁から一気に生還を狙った走者を本塁で刺し、ゲームセット。劇的な幕切れで引き分けとなった。